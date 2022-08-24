Трамваї №1 і №2 у Львові курсуватимуть по-іншому до середини жовтня

Із 25 серпня у Львові почнуть демонтаж аварійної підпірної стінки на вул. Степана Бандери. Через це до середини жовтня трамваї №1 і №2 їздитимуть за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Йдеться про аварійну підпірну стінку біля Органного залу. Як пояснюють в ЛКП «Львівавтодор», вона перебуває вже у незадовільному стані і може у будь-який момент обвалитись, особливо великий ризик є після сильних дощів.

Тому цю стінку демонтують, а натомість тут облаштують земляний відкос із громадським простором. Разом із цим вул. Професорську, що відразу поруч, зроблять повністю пішохідною. Як виглядатиме ця територія після оновлення, дивіться за цим посиланням.

У зв’язку з цим ремонтом одна смуга на вул. Бандери вздовж підпірної стінки буде закрита для руху. На другій смузі для авто організують двосторонній рух. Тому громадський автотранспорт, який тут курсує, працюватиме без змін.

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Натомість трамваї №1 та №2 оминатимуть це перехрестя в напрямку з центру міста. До центру «одиничка» та «двійка» курсуватимуть за звичними маршрутами.

Як уточнили у ЛКП «Львівелектротранс», з 25 серпня трамваї №1 з Погулянки на залізничний вокзал курсуватимуть по вул. Підвальній – вул. Городоцькій. А у зворотному напрямку – за звичним маршрутом: по вул. Бандери – вул. Дорошенка.

Перший рейс з залізничного вокзалу здійснюватимуть о 06:24, останній – о 21:11. З Погулянки перший рейс – о 06:40, останній – о 21:50.

На час робіт трамваї №2 із вул. Пасічної на вул. Коновальця їхатимуть по вул. Франка – вул. Вітовського – вул. Нечуя-Левицького. У зворотному напрямку «двійка» курсуватиме за звичним маршрутом.

Перший рейс з вул. Пасічної стартує о 06:30, останній – о 21:12. З вул. Коновальця перший рейс відправлятиметься о 06:41, останній – о 21:50.

Середній інтервал руху для трамваїв № 2 складатиме орієнтовно 7-8 хв, а для «одинички» –11-12 хв.

Завершити всі роботи на вул. Бандери і відновити рух трамваїв за звичними маршрутами планують орієнтовно 15 жовтня.

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