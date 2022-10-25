Львів’янин здобув четверту медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби

Львів’янин Павло Коростильов продовжує виборювати медалі на чемпіонаті світу з кульової стрільби в Єгипті. 24 жовтня у командній першості хлопець здобув «срібло». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

24 жовтня Павло Коростильов разом з Максимом Городинцем та Павлом Кушніровим здобули срібну медаль у командній першості зі стрільби з швидкісного малокаліберного пістолета на 25 метрів. Для Павла Коростильова ця медаль стала уже четвертою на цьому чемпіонаті.

Як повідомляв Львівський портал, Павло Коростильов став чемпіоном світу у вправі МП-10 (стрільба зі стандартного пістолета на 25 метрів). Раніше від здобув «бронзу» у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Також Павло виборов бронзову медаль у змішаній парі з олімпійською чемпіонкою з Чернігова Оленою Костевич у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів

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