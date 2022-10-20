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Львів'янин здобув третю нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби

Андрій Котенський

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Львів’янин Павло Коростильов здобув третю медаль для України на чемпіонаті світу з кульової стрільби, що триває в Єгипті, повідомляє пресслужбі Львівської міської ради.

Бронзову медаль Павло здобув у змішаній парі з олімпійською чемпіонкою з Чернігова Оленою Костевич у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів

Як повідомляв Львівський портал, Павло Коростильов вчора став чемпіоном світу у вправі МП-10 (стрільба зі стандартного пістолета на 25 метрів), а раніше від здобув «бронзу» у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

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