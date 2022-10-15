Львів'янин здобув бронзу на чемпіонаті світу з кульової стрільби

24-річний львів’янин Павло Коростильов приніс Україні першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби у Каїрі. Про це йдеться у Facebook НОК України.

Павло Коростильов здобув бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 м, а разом з нею і ліцензію у цій вправі для нашої збірної на Олімпійські ігри у Парижі-2024.

Павло пропустив вперед лише двох китайців Чжан Іфаня та Лю Цзіньяо.

В НОК відзначають також, що до фінальної вісімки вдалося пробитися лише двом спортсменам не з Азії. Другим виявився ще один українець Віктор Банькін, який посів у підсумку сьоме місце.

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