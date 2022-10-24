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В Херсоні розгромили пункт дислокації ФСБ

Наталя Дуляба

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В тимчасово окупованому Херсоні стався вибух у пункті дислокації працівників російської ФСБ. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Деталей про цей випадок наразі є небагато. Відомо, що вибух стався у неділю ввечері, 23 жовтня, орієнтовно о 21:30 год. у будівлі на вул. Кримській. Саме там жили працівники ФСБ.

Кількість жертв поки невідома.

Нагадаємо, 22 жовтня Генштаб ЗСУ заявляв, що значна частина херсонців покинула місто, а окупанти переодягаються у цивільне, заселяються у вивільнене житло та готуються до вуличних боїв.

Крім того, відомо, що рашисти активно займаються мародерством і на крадених автомобілях намагаються втекти через поромну переправу в районі Антонівського мосту.

Керівник воєнної розвідки Кирило Буданов стверджує, що рашисти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони.

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