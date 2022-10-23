Львів прощається з Героєм Павлом Ткаченком

У понеділок, 24 жовтня, Львів попрощається з героєм Павлом Ткаченком, який загинув в бою, захищаючи Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Городян та гостей міста закликають долучитись до міських церемоній прощань та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Міська церемонія прощання з Героєм на площі Ринок відбудеться об 11:30. Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя

Павло Ткаченко (25.12.1990-12.10.2022). Уродженець міста Маріуполь Донецької області.

Після отримання середньої освіти працював на будівництві, був різноробом. Разом із сім’єю проживав у місті Дружківка Донецької області.

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських окупантів.

Боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у лавах 17-го окремого мотопіхотного батальйону «Кіровоград» 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України.

У Павла Ткаченка залишилися цивільна дружина та двоє дітей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.