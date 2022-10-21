Не Львів. ЛОВА поїхала переймати досвід впровадження e-квитка до Стрия

Стрийська міська територіальна громада успішно завершила у 2022 році впровадження e-квитка для пасажирів у всьому громадському транспорті. Стрияни користуються е-квитком вже 10 місяців, а успішним кейсом міста вже зацікавились представники Львівської облдержадміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у Стрийській міській раді.

Як розповів Стрийський міський голова Олег Канівець, впровадження електронної системи оплати проїзду розпочалось вперше ще у грудні минулого року, коли тестово, на перших 10-ти автобусних маршрутах, встановили валідатори. Але, вже на початку 2022 року, розробник ТОВ «Українські геоінформаційні системи» поширив її й інших транспортних засобах які обслуговують Стрийську ОТГ.

«Приємно, що завдяки прогресивній, молодій та фаховій команді розробників, маємо на Стрийщині один із яскравих прикладів діючих е-сервісів в Україні. Впевнений, що така співпраця стане корисною й для інших громад, а ми – радо готові поділитися цим досвідом», – зауважив Олег Канівець.

У пресслужбі компанії повідомили, що ТОВ «Українські геоінформаційні системи» – компанія розробник, яка вузько спеціалізується на системах управління громадським транспортом в комплексі з АСООП.

«Ми перша компанія в Україні, що використовує відкритий GTFS протокол, (міжнародний стандарт відкритого джерела даних). За допомогою нашої системи управління громадським транспортом TREK здійснюється контроль та управління, в режимі реального часу, за парком транспортних засобів та їх роботою на маршрутах. Унікальний комплекс системи оплати проїзду на Стрийщині, працює одночасно як із тарифними сітками, так і з багатьма ОТГ та адміністраціями різного рівня. Таким чином, окрім обліку пільгових поїздок та різноманітних форм оплати проїзду, цей комплекс може керувати автобусами на маршруті, повідомляючи водію у режимі онлайн про випередження чи відставання від графіку та іншу необхідну в роботі інформацію», – повідомили у компанії.

Також вони наголосили, що дана система стрийського е-квитка є повністю українською розробкою, а її унікальність значно випереджає навіть європейських інтеграторів AFC систем. Термін впровадження від 8 до 12 місяців.

«Це цікавий досвід для нас, адже нова система оплати проїзду покращила якість надання транспортних послуг не лише для майже 100 тис. стриян, а й для мешканців інших громад, які використовують цю систему. Час інтеграції нашого рішення, при бажанні та допомозі органів місцевого самоврядування, становить 8-12 місяців. Тобто в цілому, за один календарний рік, можливо впровадити електронний квиток у будь-якій територіальній громаді», – підкреслив розробник.

Як відомо Львів взявся впроваджувати електронний квиток за досвідом Риги (Латвія), ще 6 квітня 2011 року. Впровадження електронного квитка триває вже 12 років, і у мерії досі не знають, коли він буде повністю введений.

На сьогодні відомо, що електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже за 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток запроваджують поетапно, у мерії Львова щоразу називали чимало нових дедлайнів, коли він врешті запрацює. Однією з останніх дат була осінь 2021 року, але згодом вона вкотре змістилась на січень 2022-го, а за останніми прогнозами на повноцінний запуск системи потрібно чекати до літа 2023 року.

Тим часом у Львівській області розпочався відбір інвесторів на впровадження електронного квитка у міжміських та приміських автобусних маршрутах. Для участі у відборі подали пакети документів п’ять інвестиційних компаній.

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