Львів шукає найкращий проєкт стрілецького тиру та стрільбища

У Львові оголосили старт реєстрації на Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на проєктну пропозицію стрілецького тиру та стрільбища у селі Великі Грибовичі (урочище «Нива») Львівської міської територіальної громади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До участі запрошують архітекторів та групи архітекторів з досвідом проєктування спортивних та громадських об’єктів.

«Новий об’єкт покликаний стати сучасним стрільбищем європейського зразка, одним із найбільших подібних в регіоні… Втілення такого проєкту дозволить проводити стрілецькі навчання для населення та національно-патріотичне виховання для молоді. Крім проведення тренувань та навчань, тут можна проводити змагання національного та світового масштабів», – повідомили в управлінні архітектури та урбаністики ЛМР.

Також відомо, що ділянка проєктування, орієнтовною площею 25 га, розташована в селі Великі Грибовичі Львівської міської територіальної громади. Ділянка майбутнього стрілецького тиру та стрільбища також межує з Грибовицьким полігоном твердих побутових відходів, що після завершення рекультивації стане новою загальноміською рекреаційною зоною.

У конкурсному проєкті архітекторам необхідно опрацювати генеральний план з розміщенням необхідних функціональних зон та адміністративно-побутових будівель.

До участі запрошують архітекторів та групи архітекторів з досвідом проєктування спортивних та громадських об’єктів.

Основні терміни конкурсу:

06.11.2022, 17:00 год — останній термін реєстрації на конкурс.

25.11.2022, 17:00 год — останній термін подачі конкурсних проєктів.

28.11.2022 – 02.12.2022 — проведення засідання журі, визначення переможців конкурсу.

Призовий фонд конкурсу складає 410 000 грн. У конкурсі визначено три премії:

перша премія — 180 000 грн ;

; друга премія — 140 000 грн ;

; третя премія — 90 000 грн.

До складу журі конкурсу увійшли:

Антон Коломєйцев— начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, головний архітектор міста Львова; Антон Нікулін— начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; Тарас Кубай— директор департаменту містобудування Львівської міської ради; Олег Лаврик— член виконавчого комітету Львівської міської ради, позаштатний радник міського голови Львова (за згодою); Ігор Данчак— архітектор, кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» делегований представник від ЛОО НСАУ; Ольга Криворучко— архітекторка, керівник архітектурної студії «urban ideas» (за згодою); Вʼячеслав Якубовський— архітектор, старший викладач кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою); Юрій Столяров— аріхтектор, головний архітектор проєктів ДПІ «Містопроект» (за згодою); Тарас Сулик— архітектор, керівник архітектурної студії «Sulyk Architects (sa)» (за згодою).

Із програмою та умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням: drive.google

Для участі у конкурсі необхідно заповнити форму за посиланням.

Контактна інформація конкурсу: [email protected].

Нагадаємо, що влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, що на вулиці Клепарівській, 39а у Львові. Масштабна пожежа знищила частину приміщення стрільбища.

Це, передовсім, вплинуло на тренувальний процес спортсменів, які там займалися. Адже комплекс вважають унікальним: тут готувались до змагань більшість спортсменів збірної України з кульової стрільби. З моменту пожежі пройшло вже понад три роки, а спортсмени й досі не повернулися тренувань у стрілецькому комплексі.

Перед повномаштабним вторгнення терористичної Росії в Україну львівські депутати цікавились, чи не простіше модернізувати вже існуючі у Львові стрільбища, зокрема зруйнований пожежею комплекс СКА, стрілецький стенд на вул. Єрошенка та інші стрілецькі клуби, втім прийняли рішення облаштувати комунальне стрільбище біля Грибовицького сміттєзвалища.

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