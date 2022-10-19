Львів’ян попередили про знеструмлення частини міста

«Львівобленерго» повідомило, що вночі 20 вересня частина Львова буде без електроенергії. Де саме не буде світла, енергетики не уточнили. Про це йдеться у Facebook «Львівобленерго».

Так, з 00:00 год. до 06:00 год. можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова. Все через ремонти в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак.

На яких вулицях не буде світла, у «Львівобленерго» не уточнили і пояснили, що не можуть надати інформацію про точні адреси «з міркувань безпеки».

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

Після масованих ударів українців закликали зменшити споживання електроенергії, аби зменшити навантаження на мережі. У Львові наразі не планують вводити аварійні відключення світла, втім у «Львівобленерго» заявили, що це може статись, якщо мешканці не зменшать споживання електроенергії.

Додамо, що під час опалювального сезону 2022/2023 в Україні знизять мінімально допустиму температуру у помешканнях до 16 градусів тепла, середній показник – до 18 градусів тепла. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже закликав українців готуватися до важкої зими, бо Росія продовжуватиме обстріли енергетичної інфраструктури України, а також починати економити електроенергію.

Тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

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