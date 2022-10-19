Українців попередили про масове знеструмлення

У четвер, 20 листопада по всій території України будуть вводитися обмеження постачання електроенергії, через пошкодження об’єктів енергетики терористичною Росією, про це повідомила пресслужба «Укренерго».

На завтра жителям усіх регіонів України слід готуватися до тимчасових відключень електроенергії.

«Відключення будуть почергові – тривалість черги визначає обленерго, але не більше 4 годин на день», – запевняють в «Укренерго».

Як пояснили енергетики, причина завтрашніх обмежень – дефіцит потужності в системі. Відтак українців закликають із 7:00 до 23:00 години мінімізувати користування електроенергією.

Не виключено, що із настанням холодів знеструмлення споживачів можуть почастішати.

Також, від завтра, 20 жовтня, в містах вимушені запровадити обмежене використання вуличного освітлення.

Подібні обмеження діятимуть допоки в Україні не відновлять пошкодження об’єктів енергетики, що здійснили рашисти.

Раніше Львівський портал повідомляв, що львів’ян вже попередили про знеструмлення частини міста.

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