ОСТАННІ НОВИНИ

Українців попередили про масове знеструмлення

Андрій Котенський

|

У четвер, 20 листопада по всій території України будуть вводитися обмеження постачання електроенергії, через пошкодження об’єктів енергетики терористичною Росією, про це повідомила пресслужба «Укренерго».

На завтра жителям усіх регіонів України слід готуватися до тимчасових відключень електроенергії.

«Відключення будуть почергові – тривалість черги визначає обленерго, але не більше 4 годин на день», – запевняють в «Укренерго».

Як пояснили енергетики, причина завтрашніх обмежень – дефіцит потужності в системі. Відтак українців закликають із 7:00 до 23:00 години мінімізувати користування електроенергією.

Не виключено, що із настанням холодів знеструмлення споживачів можуть почастішати.

Також, від завтра, 20 жовтня, в містах вимушені запровадити обмежене використання вуличного освітлення.

Подібні обмеження діятимуть допоки в Україні не відновлять пошкодження об’єктів енергетики, що здійснили рашисти.

Раніше Львівський портал повідомляв, що львів’ян вже попередили про знеструмлення частини міста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал