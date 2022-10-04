Україна отримає новий пакет військової допомоги від США. Деталі

У вівторок, 4 жовтня, США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 625 млн доларів. До нього увійдуть чотири системи HIMARS, 16 гаубиць калібру 155 мм і стільки ж калібру 105 мм, а також боєприпаси. Про це пише Європейська правда.

Так, до нового американського пакету допомоги увійшли чотири артилерійські ракетні системи HIMARS та боєприпасів до них, 16 гаубиць калібру 155 мм і 75 тисяч артилерійських снарядів до них, 500 високоточних 155-мм снарядів і 1000 боєприпасів цього ж калібру для дистанційних протитанкових мінних систем.

Також у пакеті військової допомоги США – 16 гаубиць калібру 105 мм, 30 тисяч мінометних мін калібру 120 мм, 200 панцирних транспортних засобів MaxxPro, 200 тисяч патронів для стрілецької зброї, обладнання для встановлення загороджень, протипіхотні боєприпаси «Клеймор» і польове обладнання.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці вересня США заявили про виділення нового пакету оборонної допомоги для України на 1,1 млрд доларів. Він включає додаткові системи HIMARS, сотні броньованих транспортерів, радарів та систем протидії дронам.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні військової допомоги на 16,2 млрд доларів.

Також відомо, що Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами щодо постачання озброєння з великим радіусом дії, зокрема ракет з дальністю польоту від 100 км.

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