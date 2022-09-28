Білий дім оголосив новий пакет допомоги Україні з озброєнням на понад 1 млрд доларів

Уряд Сполучених Штатів офіційно оголосив про виділення нового пакету оборонної допомоги для України на 1,1 млрд доларів, який включатиме додаткові системи HIMARS, а також іншу зброю і техніку. Про це під час брифінгу 28 вересня в Вашингтоні заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Укрінформ.

«Сьогодні Сполучені Штати оголошують додатковий пакет на 1,1 млрд доларів зі зброєю і обладнанням для України в межах Ініціативи оборонної допомоги Україні», – зауважила Жан-П’єр.

Вона уточнила, що допомога включатиме надання 18 нових високомобільних артилерійських ракетних систем типу HIMARS, які Україна «так ефективно застосовує на полі бою». Крім того, США поставлять сотні броньованих транспортерів, радарів та систем протидії дронам.

«Ми продовжимо стояти поруч з українським народом та забезпечувати їх оборонною підтримкою, якої вони потребують для свого захисту. Стільки, скільки буде потрібно», – наголосила речниця Білого дому.

В Генштабі ЗСУ вже подякували за анонсований пакет допомоги і заявили, що він демонструє готовність США підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні військової допомоги на 16,2 млрд доларів.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після успішного контрнаступу ЗСУ і деокупації значної частини Харківщини у Білому домі заявили, що готують новий пакет військової допомоги України.

16 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден підписав розпорядження про надання військової допомоги орієнтовно на 600 млн доларів. До цього пакету входять чотири гаубиці калібру 105 мм, боєприпаси до систем HIMARS.

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