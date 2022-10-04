Україна веде перемовини з США щодо постачання зброї більшого радіуса дії

Україна обговорює із Сполученими Штатами Америки постачання зброї більшого радіуса дії. Як повідомляє Укрінформ, про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю CNN.

«Ми завжди вдячні нашим американським партнерам за все, що ми отримали сьогодні. І ми обговорюємо всі види озброєння, і ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Перемовини зараз тривають», – зазначила Маркарова.

Україна сподівається на надання такого озброєння, наголосила посол. «Ми покажемо не тільки ефективне застосування його (озброєння – ред.), а й як відповідально його будуть використовувати», – сказала Маркарова.

За її словами, Україна завжди тісно співпрацює зі своїми партнерами. Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова наголосила, що Київ завжди тісно співпрацює з партнерами.

«Наші міністри оборони і головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн, де ми ділимося великою кількістю інформації. Так що я не думаю, що між нашими двома країнами є якесь непорозуміння», – додала вона.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно уряд Сполучених Штатів офіційно оголосив про виділення нового пакету оборонної допомоги для України на 1,1 млрд доларів, який включатиме додаткові системи HIMARS, а також іншу зброю і техніку.

Також незабаром після успішного контрнаступу ЗСУ і деокупації значної частини Харківщини у Білому домі заявили, що готують новий пакет військової допомоги України.

16 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден підписав розпорядження про надання військової допомоги орієнтовно на 600 млн доларів. До цього пакету входять чотири гаубиці калібру 105 мм, боєприпаси до систем HIMARS.

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