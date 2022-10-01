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Удар по колоні в Запоріжжі: кількість постраждалих перевищила 100 осіб

Анастасія Диняк

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Унаслідок обстрілу росіянами гуманітарної колони на Запоріжжі отримали поранення щонайменше 118 людей. Про це пише Українська правда.

Так, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що станом на суботу, 1 жовтня, кількість постраждалих зросла до 118 осіб. Ще 30 людей загинули, серед них є двоє дітей.

Окрім того, серед поранених є волонтер із Мелітополя. Наразі він у важкому стані в лікарні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що серед загиблих є 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Серед поранених також є дитина – 3-річна дівчинка.

Нагадаємо, зранку 30 вересня у Запоріжжі російські війська вдарили ракетами по колоні цивільних людей.

Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, аби забрати родичів та завести допомогу.

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