Удар по колоні в Запоріжжі: кількість постраждалих перевищила 100 осіб

Унаслідок обстрілу росіянами гуманітарної колони на Запоріжжі отримали поранення щонайменше 118 людей. Про це пише Українська правда.

Так, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що станом на суботу, 1 жовтня, кількість постраждалих зросла до 118 осіб. Ще 30 людей загинули, серед них є двоє дітей.

Окрім того, серед поранених є волонтер із Мелітополя. Наразі він у важкому стані в лікарні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що серед загиблих є 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Серед поранених також є дитина – 3-річна дівчинка.

Нагадаємо, зранку 30 вересня у Запоріжжі російські війська вдарили ракетами по колоні цивільних людей.

Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, аби забрати родичів та завести допомогу.