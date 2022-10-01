ОСТАННІ НОВИНИ

Кількість жертв обстрілу гуманітарної колони на Запоріжжі зросла

Анастасія Диняк

|

Унаслідок обстрілу росіянами гуманітарної колони на Запоріжжі загинули 30 осіб, серед них є діти. Ще 88 людей отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Так, від російської атаки загинули 30 людей. Зокрема 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Серед 88 поранених також є дитина – 3-річна дівчинка.

Окрім того, голова Нацполіції Ігор Клименко наголосив, що росіяни вбили 36-річного працівника місцевого Управління стратегічних розслідувань. Ще 27 правоохоронців Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані.

«Наразі відомо, що росіяни били по людям модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, більша зона та сила ураження людей. Російські армійці знали, що тут завжди чимало людей. Особливо вранці. І навмисно поцілили саме сюди. Це цілеспрямоване масове вбивство», – зазначив Клименко.

Нагадаємо, зранку 30 вересня у Запоріжжі російські війська вдарили ракетами по колоні цивільних людей.

Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, аби забрати родичів та завести допомогу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

всі статті
Львівський портал