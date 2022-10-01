Кількість жертв обстрілу гуманітарної колони на Запоріжжі зросла

Унаслідок обстрілу росіянами гуманітарної колони на Запоріжжі загинули 30 осіб, серед них є діти. Ще 88 людей отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Так, від російської атаки загинули 30 людей. Зокрема 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Серед 88 поранених також є дитина – 3-річна дівчинка.

Окрім того, голова Нацполіції Ігор Клименко наголосив, що росіяни вбили 36-річного працівника місцевого Управління стратегічних розслідувань. Ще 27 правоохоронців Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані.

«Наразі відомо, що росіяни били по людям модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, більша зона та сила ураження людей. Російські армійці знали, що тут завжди чимало людей. Особливо вранці. І навмисно поцілили саме сюди. Це цілеспрямоване масове вбивство», – зазначив Клименко.

Нагадаємо, зранку 30 вересня у Запоріжжі російські війська вдарили ракетами по колоні цивільних людей.

Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, аби забрати родичів та завести допомогу.