Після Лимана ЗСУ звільнятимуть Луганщину, – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очікує, що після звільнення українськими військовими Лимана на Донеччині почнеться деокупація Луганської області. Про це пише Українська правда.

Так, Гайдай наголосив, що Луганщина може стати наступною звільненою від російських окупантів територією.

«Після того, як Лиман залишать (якщо зможуть і якщо встигнуть) окупанти, після Лимана й буде починатись деокупація Луганської області. Ми всі на це чекаємо, ми підготувалися», – наголосив він.

Голова ОВА додав, що лише самі військові знають, яким чином і з якого напрямку буде відбуватися деокупація.

Нагадаємо, в районі Лимана в оточення потрапили близько 5,5 тисяч російських окупантів. Він зазначив, що наразі там тривають постійні бойові дії, які «відмінусовують» живу силу окупантів.

30 вересня українські десантники звільнили від російських окупантів селище міського типу Дробишеве на Донеччині, що розташоване поблизу Лиману.

Також 30 вересня українські військові в межах контрнаступальної операції зайшли у селище Ямпіль Донецької області.

Окрім того, 1 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів ще п’ять населених пунктів поблизу Лимана. Зокрема йдеться про Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки.

Вже згодом на в’їзді в місто Лиман на Донеччині українські військові встановили український прапор.

Згодом речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що українські військові зайшли до Лиману на Донеччині. А російські ЗМІ знову намагаються виправдати відступ окупантів.

Благодійний фонд «Повернись живим» оприлюдним відео як російські окупанти намагаються втікти з оточеного українськими військовими міста.