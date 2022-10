Українські десантники звільнили ще одне селище на Донеччині

Українські десантники звільнили від російських окупантів селище міського типу Дробишеве на Донеччині, що розташоване поблизу Лиману. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

Так, у п’ятницю, 30 вересня, воїни із 81-ї окремої аеромобільної бригади звільнили від росіян ще один населений пункт на Донеччині – Дробишеве.

Заззначимо, Дробишеве розташоване всього за 9 кілометрів на північ від тимчасово окупованого Лиману.

Without unnecessary ceremonies.

81st Airborne Brigade liberated the village of Drobysheve, Donetsk region. The future of the world is no longer decided in the kremlin. pic.twitter.com/Twg8G3O01D

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 30, 2022