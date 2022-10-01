ОСТАННІ НОВИНИ

Українські десантники звільнили ще одне селище на Донеччині

Анастасія Диняк

|

Українські десантники звільнили від російських окупантів селище міського типу Дробишеве на Донеччині, що розташоване поблизу Лиману. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

Так, у п’ятницю, 30 вересня, воїни із 81-ї окремої аеромобільної бригади звільнили від росіян ще один населений пункт на Донеччині – Дробишеве.

Заззначимо, Дробишеве розташоване всього за 9 кілометрів на північ від тимчасово окупованого Лиману.

Нагадаємо, також 30 вересня українські військові в межах контрнаступальної операції зайшли у селище Ямпіль Донецької області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

всі статті
Львівський портал