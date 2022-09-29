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У Львові дерусифікували ще вісім вулиць

Ольга Денисяка

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Львівська міська рада перейменувала ще вісім вулиць, названих на честь російських діячів чи асоціюються з російською імперією або пропагандою. Про це повідомив у Facebook перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

29 вересня на сесії Львівської міської ради депутати підтримали перейменування таких вулиць:

  • Вул. Софії Ковалевської – вул. Академіка Катерини Ющенко (винахідниці та кібернетикині)
  • Вул. Миколи Лобачевського – вул. Союзу Українок
  • Вул. Івана Айвазовського – вул. Софії Караффи-Корбут
  • Вул. Петра Чайковського: частина вулиці від пр. Т. Шевченка до вул В. Стефаника – вул. Мирослава Скорика; частина вулиці від вул. Стефаника до Львівської Цитаделі – вул. Цитадельна
  • Вул. Володимира Філатова – вул. Ігора Дашка
  • Вул. Володимира Короленка – вул. Тараса Бобанича «Хаммера»
  • Вул. Антона Чехова – вул. Патріарха Димитрія Яреми
  • Вул. Василя Жуковського – вул. Василя Кука

Також спеціальна робоча група підтримала пропозиції назвати громадські простори на честь Романа Іваничука та Артемія Демида. Підготовлені пропозиції планують затвердити на наступній сесії.

Зазначимо, що на минулій сесії Львівської міськради депутати дерусифікували два десятки вулиць. Втім незважаючи на відповідне голосування, у якому брали участь львів’яни, шість вулиць вирішили назвати по-іншому.

Нагадаємо, загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

Після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

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