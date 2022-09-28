Українці перераховують одноденну зарплату на протези для військових

Українці перераховують свій одноденний заробіток на протези для українських військових, а також цивільних, які втратили кінцівки на війні. Кампанія триватиме до 19 жовтня в межах благодійного проєкту «Протези для незламних», який втілюють спільно із благодійною платформою dobro.ua, повідомляє Львівська міська рада.

Надсучасні біонічні протези для 50 українців обходяться у майже 100 млн грн. Протези встановлюватимуть у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» Першого медоб’єднання Львова.

Мета акції – зібрати 100 млн грн. За ці кошти центр «Незламні» придбає біонічні протези для українців, які постраждали від війни. Це військові та цивільні. Програма протезування уже запрацювала.

Нещодавно перший біонічний протез української компанії Esper Bionics отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук. У березні 2022-го його бригада боронила Ізюм. Снаряд ворога влучив у БТР поряд із Михайлом. Він підірвався, коли біг рятувати побратимів. Коли Михайло розплющив очі, руки уже не було, нога була розтрощена.

Другий протез, який встановили у Львові – найлегший у світі, виробництва американської компанії Unlimited Tomorrow. Його надрукували на ЗD-принтері. Протез отримав львів’янин Юрій, який втратив руку внаслідок мінно-вибухової травми.

Зараз в очікуванні на такі протези – кілька українських захисників. Серед них – 41-річний Олександр, який втратив руку у бою біля Чорнобиля.

Загалом на протези чекають п’ять сотень українців. Як долучитися?

До 19 жовтня перерахуйте вашу одноденну зарплату на проєкт «Протези для незламних» на сайті благодійної платформи dobro.ua/project та розкажіть про ініціативу у своїх соціальних мережах, щоб ще більше небайдужих змогли долучитись до проєкту.

Від компанії зробити безготівковий внесок можна за реквізитами:

МБФ «Українська Біржа Благодійності»

ЕДРПОУ 38005762

р/р: UA583057490000002600630669802

МФО 305749 м. Київ

Центральне відділення

ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

Безповоротна благодійна допомога на проєкт «Протези для незламних»

У випадку запитань від корпортавних благодійників, просимо звертатися за посиланням: fb.com/unbroken.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові збудують реабілітаційний центр для важкопоранених у війні. На будівництво Національного реабілітаційного центру «Незламні» у Львові на благодійному форумі зібрали перші 2,1 млн євро.

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