Росія не має права володіти ядерною зброєю, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю вчергове доводять, що Росія не має права нею володіти та має бути ізольована від світу. Про це він пише Українська правда.

Так, у вівторок, 27 вересня, під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський зазначив, що погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російської влади та пропагандистів. За його словами, це вкотре доводить, що РФ е має права володіти ядерною зброєю, оскільки «не здатна гарантувати безпеку світу».

Окрім того, президент України наголосив, що Росія має бути в повній ізоляції від цивілізованого світу за всі свої злочини. Також Зеленський вважає, що Росія має бути виключена, або ж її участь має бути призупинена, з усіх міжнародних організацій.

«Не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами», – сказав він.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також став погрожувати Заходу ядерною зброєю.