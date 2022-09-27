Ще 4 бійця «ЛДНР» отримали реальні терміни 

Чотирьох бійців, які воювали на боці РФ, засудили за участь у терористичних угрупуваннях та державну зраду. Вони отримали реальні терміни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, йдеться про військових, які брали участь у бойових діях проти України а Харківському, Луганському та Донецькому напрямках.

Зокрема йдеться про 23-річного мешканця Донецька, який долучився до лав окремого стрілецько-снайперського взводу 3 батальйону 115 полку так званого «ДНР» ЗС РФ.

У своєму підрозділі він відповідав за польовий зв’язок і забезпечував пропускний режим на блокпостах у районі населених пунктів Веселе, Кутузівка та Момотове. Брав участь у бойових діях під селом Бобрівка.

У полон бойовик потрапив разом зі своїм взводом під час звільнення селища Момотове. Його судили за ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 260 (Участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) ККУ. Хлопець проведе за ґратами 14 років.

Ще одного бойовика, уродженця Антрациту, стрільця 208 полку так званої «народної міліції ЛНР», бійці ЗСУ взяли у полон під час боїв у районі міста Рубіжне на Луганщині.

Чоловік є громадянином України, тому його також судили за державну зраду. За ґратами він опинився на 15 років.

Окрім того, під час боїв за Сєвєродонецьк у полон до українських військових потрапив «старший стрілок» гранатометного взводу незаконного воєнного формування «ЛНР».

Чоловік раніше працював шахтарем, однак з 2006 року тричі опинявся у в’язниці за торгівлю наркотиками. Востаннє звільнився тільки у 2021-му і одразу вступив до складу незаконного збройного формування.

Інший бойовик – мешканець селища Зимогір’я Луганської області. Воював у складі так званого «2 армійського корпусу» російських окупаційних військ на території Луганської та Донецької областей.

Його мобілізували у грудні 2021 року. Свій «бойовий досвід» розпочав зі штурму українських позицій у районі Кремінної, а також брав участь у «зачистках» Сєвєродонецька, зокрема разом зі співслуживцями зламував і грабував покинуті мешканцями квартири.

На початку серпня у ближньому бою в районі Соледару українські захисники захопили його у полон разом із шістьма іншими бойовиками так званого «2 армійського корпусу», тоді як решта підрозділу була знищена.

Обох бойовиків судили за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (Участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) ККУ. Вони проведуть у в’язниці по 10 років.