Росіяни скоїли воєнні злочини в Україні, – комісія ООН

Голова незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні Ерік Мьозе заявив, що російські військові чинили воєнні злочини. Про це пише Суспільне із посиланням на Sky news.

«На основі доказів, які зібрала комісія, ми дійшли висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини», – сказав Ерік Мьозе.

За його словами, «дітей ґвалтували, катували та незаконно ув’язнювали».

У самому звіті вказано, що розслідування справ, які стосуються сексуального та гендерно зумовленого насильства, встановило, що деякі солдати Російської Федерації скоїли такі злочини. Вік жертв сексуального та гендерно зумовленого насильства сягав від чотирьох до 82 років.

Спільні елементи воєнних злочинів включають попереднє затримання жертв та видимі ознаки страти, такі як зв’язані за спиною руки, вогнепальні поранення в голову та перерізані горла.

Зауважимо, генпрокуратура України встановила п’ятьох жертв сексуального насильства боку російських військових проти дітей віком від 4 до 16 років. Разом із тим таких справ офіційно зареєстровано вже кілька десятків.

«Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Зараз комісія розслідує такі смерті в 16 містах і селищах», – додав Мьозе.

Команда комісії для розслідування воєнних злочинів в Україні документує «достовірні заяви щодо багатьох інших випадків страт».

Далі комісія розглядатиме ймовірні випадки примусової передачі та усиновлення дітей з України.

Розслідування комісії ООН проводилося в Києві, Чернігові, Харкові та Сумах. Було відвідано 27 місць і опитано понад 150 жертв і свідків.

Ерік Мьозе також розглянув два випадки жорстокого поводження з російськими військовополоненими солдатами з боку українських військових.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно опублікували звіт ОБСЄ з посиланням на дані офісу омбудсмана часів Денісової, у якому йшлося що «підтверджені неодноразові випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, а також масові вбивства цивільного населення, в тому числі дітей. Як мінімум йдеться про 25 дівчат віком від 14 до 25 років, яких утримували у підвалі в Бучі і які піддавалися груповому зґвалтуванню російськими військовими, внаслідок чого 9 із них завагітніли».

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