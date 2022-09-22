Зі Львова до Австрії відправили дівчинку, яка ледь не загинула під обстрілами на День Незалежності

Зі Львова до Австрії евакуювали 17-річну Настю Пригонець, яка потрапила під обстріли на станції Чаплине на Дніпропетровщині. З Дня Незалежності медики боролися за життя дівчинки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, 17-річна Настя на День Незалежності України унаслідок російських обстрілів отримала 25% опіків рук і ніг, черепно-мозкову травму та складні мінно-вибухові травми.

24 серпня росіяни атакували станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілу загорілися чотири пасажирські вагони, сусідні будівлі та автівки. Тоді загинули 25 людей, серед яких було двоє дітей. Ще 50 осіб отримали поранення.

Настя ледь встигла вибратися з однієї з палаючих автівок. Мати з батьком дівчини загинули. Настя до останнього залишалася у автівці з батьками, бо чекала, що ось-ось вони отямляться.

Медики Дніпра, Києва та Львова довго боролися за життя дівчини. Наразі її евакуювали на подальше лікування до Австрії.

«Із Дніпра, де спершу медики боролися за життя дівчинки, її доправили до столичного Охматдиту. Потім – до лікарні святого Миколая у Львові. Тут бригада медицини катастроф разом із командою дитячого відділення інтенсивної терапії лікарні підготували Настю для подальшої евакуації до Австрії. Дівчині підключили постачання потрібних ліків, перевірили усі показники життєдіяльності та необхідність проведення додаткових сеансів діалізу. Її стан ускладнювався нирковою недостатністю та зараженням крові», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, із власних джерел Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал дізнався, що у Чаплиному загинули залізничники зі Львівщини, хоча влада про це не повідомляла.

За офіційними даними «Укрзалізниці», у теракті загинули троє їхніх працівників, ще четверо зазнали поранень. Інформацію, що серед них є мешканці Львівської області, у перевізника не підтвердили, але й не спростували.