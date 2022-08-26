Під час авіаудару по Чаплиному загинули залізничники із Львівщини

Під час ракетного удару російської армії по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині загинули і постраждали залізничники із Львівщини. Про це Львівському порталу стало відомо із власних джерел.

За даними «Укрзалізниці», під час ракетного авіаудару по залізничній станції у середу, 24 серпня, загинуло троє залізничників та ще четверо зазнали поранень.

Водночас у пресслужбі «Укрзалізниці» не підтвердили, але й не спростували інформації, що серед загиблих та постраждалих є залізничники зі Львівщини. Натомість порекомендували користуватися вже оприлюдненою офіційною інформацією або ж надіслати письмовий запит.

За словами начальника 10-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Артема Журавльова, російська ракета влучила в залізничну станцію Чаплиного близько 16.00. Від удару зайнялося п’ять пасажирських вагонів.

«Ракета влучала в залізничну станцію Чаплине Придніпровської залізниці. Пожежа охопила 5 пасажирських вагонів. Силами ДСНС та місцевої пожежної команди пожежного поїзда її загасили. За 50 метрів від епіцентру подій було знайдено провідницю вагону. Співробітниками ДСНС їй було надано домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю», – розповів він журналістам.

Утім на ранок 25 серпня голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін повідомив, що внаслідок авіаудару по Чаплиному загинуло вже 25 людей, у тому числі двоє дітей та троє залізничників.

«Ракетний удар по станціі Чаплине. Станом на ранок 25 загиблих, в тому числі 2 дітей та 3 залізничників. 31 поранений, в тому числі 2 дітей та 4 залізничників», – повідомив Камишін.

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