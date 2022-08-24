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Удар по Дніпропетровщині: загинуло 15 людей, 50 поранені, – Зеленський

Анастасія Диняк

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині загинули 15 людей, ще близько 50 поранено. Про це Зеленський заявив на засіданні Радбезу ООН, передає Українська правда.

«Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН», – заявив Зеленський.

Як повідомляв заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко, внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11 річна дитина в Синельниківсьому районі.

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