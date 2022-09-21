«Пташку» повернули з полону

Парамедикиню з «Азовсталі» Катерину Поліщук з позивним Пташка повернули з російського полону. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.

До України повернули з російського полону парамедикиню медичного батальйону «Госпітальєри» Катерину Поліщук.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилося відео полоненої Поліщук. Окупанти називали Пташку снайперкою «Азову». На кадрах російських пропагандистів Катерина Поліщук спілкується українською мовою.

Зазначимо, що в полоні росіян наразі перебувають понад 130 жінок військовослужбовиць, прикордонниць та медичних працівників, які були на маріупольській «Азосталі».

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив що не гарантує безпеку українських військовополонених, адже це можуть зробити лише сторони конфлікту – Україна та Росія.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.