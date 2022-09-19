Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі»

У мережі з’явилося відео полоненої парамедикині Катерини Поліщук з «Азовсталі». Позивний дівчини – Пташка. Від опублікував у Телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.

Окупанти називають Пташку снайперкою «Азову», хоча вона парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри». На кадрах російських пропагандистів Катерина Поліщук спілкується українською мовою.

Також Катерина намагається жартувати та зазначає, що її соромно лише перед мамою, бо на одному з відео вживала нецензурну лексику.

«Я шкодую тільки про те, що матюкалася на одному з відео. Мені дуже-дуже соромно перед моєю мамою. А так, я думаю, що якби у мене був вибір, чи їхати в Маріуполь ще раз, я би поїхала», – каже Пташка.

Зазначимо, що в полоні росіян наразі перебувають понад 130 жінок військовослужбовиць, прикордонниць та медичних працівників, які були на маріупольській «Азосталі».

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив що не гарантує безпеку українських військовополонених, адже це можуть зробити лише сторони конфлікту – Україна та росія.

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