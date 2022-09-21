Байден звинуватив РФ у порушенні Статуту ООН та пообіцяв підтримувати Україну надалі

На Генеральній Асамблеї ООН президент США Джо Байден звинуватив Росію в порушенні Статуту Організації та наголосив, що союзники України не відмовляться від своєї підтримки. Про це пише «Європейська правда».

Так, Байден наголосив, що Росія безсоромно порушила ключові постулати Статуту ООН. Зокрема вдерлася на територію України та почала загрожувати її суверенності.

«Нема нічого важливішого, ніж пряма заборона захоплення країнами території сусіда силою… Тепер Росія призиває ще більше солдатів для бою, а Кремль організовує бутафорські “референдуми”, щоб спробувати анексувати частину України, що є вкрай суттєвим порушенням Статуту ООН», – сказав президент США.

Окрім того, політик додав, що погрози Путіна ядерною зброєю – це «бездумна зневага режиму її нерозповсюдження».

«Ніхто не погрожував Росії. Й ніхто, окрім Росії, не сіяв конфлікт… Якщо просто, то ця війна – про знищення права України існувати як держава, знищення права на існування українського народу», – сказав він.

Також, за словами Байдена, з початку повномасштабного вторгнення РФ США виділили Україні понад 25 мільярдів доларів підтримки, а ще понад 40 країн-членів ООН підтримали Україну «мільярдами доларів».

«Ми, кожен із нас у цій залі, хто вирішив підтримувати принципи й переконання, які обіцяли захищати як члени ООН, повинні чітко, твердо і невідступно визначити: Україна має ті ж права, які має будь-яка суверенна нація. Ми солідарні з Україною. Ми солідарні проти російської агресії», – підсумував Байден.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні вранці 21 вересня Путін після того, як оголосив часткову мобілізацію і підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях, пригрозив Заходу ядерною зброєю.