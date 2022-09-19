Зеленський знову збирав Ставку

У понеділок, 19 вересня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Під час засідання доповідали командувачі військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій, учасники також детально розглянули план дій ЗСУ щодо подальшої деокупації українських територій.

Крім того, було розглянуто питання безпеки на державному кордоні України.

«Під особливим контролем Ставки Верховного Головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів. Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву», – йдеться у повідомленні.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, крім Володимира Зеленського та керівників оперативних військових напрямків, були:

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник Генштабу Сергій Шаптала,

начальник розвідки Кирило Буданов,

командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко,

секретар РНБО Олексій Данілов,

глава МВС Денис Монастирський,

командувач Нацгвардії Юрій Лебідь,

голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко,

т.в.о. голови СБУ Василь Малюк,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

Зазначимо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює в роки війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликають із певною регулярністю. Останнє засідання відбулась 16 вересня, під час якого обговорювали подальші кроки щодо де окупації українських територій.

Про прийняті на засіданнях рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

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