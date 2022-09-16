Деокупація України: Зеленський знову зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача

У п’ятницю, 16 вересня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники погодили подальші кроки щодо деокупації українських територій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу президента.

«Учасники засідання розглянули подальші кроки з деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення», – вказано в повідомленні.

Крім того, на засіданні розглянули матеріально-технічне забезпечення ЗСУ та актуалізували перелік озброєння, яке необхідне для продовження операції зі звільнення території України від російських окупантів.

Участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, крім Володимира Зеленського, взяли:

міністр оборони Олексій Резніков,

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник Генштабу Сергій Шаптала,

командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко,

секретар РНБО Олексій Данілов,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

т.в.о. голови СБУ Василь Малюк,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також до засідання через відеозв’язок приєдналися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук.

Зазначимо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює в роки війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликали щонайменше кілька разів. Одна з останніх відбулась на початку вересня, коли українські військові розпочали свій контрнаступ на Харківщині. Про прийняті на засіданнях рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

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