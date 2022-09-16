В Міноборони розповіли про забезпечення ЗСУ зимовою формою

В Україну почали постачати великі партії зимової форми для військових: термобілизну, флісові светри, куртки й штани. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

За словами посадовиці, ще з літа Міноборони визначило закупівлю зимової форми для ЗСУ як пріоритет і поступово почало її замовляти. Партії теплого одягу поступали невеликими партіями, але тепер поставки суттєво збільшились.

«Станом на зараз всі контракти укладені і вже почалось значне за обсягами постачання. Приміром, зараз Командування сил логістики ЗСУ розвантажує і ставить на облік цілий караван транспорту з зимовими речами: більше 100 тисяч флісок, понад 200 тисяч комплектів термобілизни, 180 тисяч трусів. Плюс окремо форма, окремо штани, окремо сорочки», – наголосила Ганна Маляр.

Найближчими днями весь отриманий зимовий одяг мають оперативно облікувати, після чого його почнуть розподіляти між підрозділами Збройних Сил України.

Також Ганна Маляр напередодні розповідала, що постачати зимовий одяг для армії будуть як українські виробники, його імпортуватиме Міноборони та надаватимуть країни-партнери як матеріально-технічну допомогу.

«У вересні наша увага буде зосереджена на постачаннях у контексті зими. Ви вже зараз бачите чимало хвилювань та повідомлень щодо зимового одягу. Не варто хвилюватися. Джерела забезпечення диверсифіковані, тобто ми врахували всі ризики. Нашими постачальниками зимового одягу будуть українські виробники, імпорт за контрактами Міноборони та матеріально-технічна допомога наших партнерів. Наприклад, цього тижня як матеріально-технічну допомогу від однієї з дружніх країн ми отримали понад 11 тисяч комплектів зимової форми. І це лише перший крок лише від однієї країни. Найближчими тижнями цифри оновлюватимуться дуже динамічно», – цитує заступницю міністра оборони Цензор.нет.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.