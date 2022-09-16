Вбивство «генпрокурора ЛНР» – розбірки місцевих перед втечею, – Подоляк

Ліквідацію так званого «генпрокурора ЛНР» та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних організованих злочинних угруповань, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Інша версія, яку озвучив Подоляк, – зачистка росіянами свідків воєнних злочинів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Луганську ліквідовано «генпрокурора» і його «заступницю».

Окрім того цього ж дня було вбито заступника гауляйтера Бердянська та його дружину.

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