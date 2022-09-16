У Луганську ліквідовано «генпрокурора» і його «заступницю»?

В окупованому Луганську стався вибух в кабінеті так званого генерального прокуратура терористичної «ЛНР» Сергія Горенко, він і його заступниця загинули. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на прокремлівське видання РИА Новости, та Интерфакс.

«За попередніми даними, генпрокурор ЛНР Сергій Горенко помер від отриманих поранень унаслідок вибуху в його кабінеті», – йдеться у повідомленні.

Разом із Гонерком загинула також і його «заступниця» Катерина Стегленко.

Інформацію про смерть Горенка російському ЗМІ повідомили джерела. Наразі ЗМІ не має підтвердження інформації від так званої «влади ЛНР».

Як відомо 16 вересня заступника гауляйтера Бердянська було вбито разом з дружиною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.