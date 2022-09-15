Львів’янка вбила свого знайомого

У Львові гостя вбила господаря помешкання під час сварки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, у суботу, 10 вересня, 48-річна львів’янка прийшла до свого 60-річного знайомого в гості. Вони разом випивали на кухні потерпілого, однак згодом почали сваритися.

У ході конфлікту жінка вдарила чоловіка два рази ножем у спину. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув.

Львів’янку взяли під варту без права внесення застави. Її підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Їй загрожує до 15 років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.