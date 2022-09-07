Окупанти продовжують терор на Херсонщині

На окупованій Херсонщині російські війська продовжують викрадати людей, погрожувати тим, хто відмовляється йти на співпрацю, а також масово мародерити. Про це йдеться на сторінці Херсонської ОВА у Facebook.

«Ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Деокуповані населені пункти знаходяться під постійними ворожими обстрілами. У тимчасово окупованих громадах окупанти продовжують вчиняти звірства відносно мирного населення», – вказано у повідомленні.

Так, відомо, що в Скадовському районі рашисти погрожують селищній голові та членам її родини фізичною розправою за відмову співпрацювати з росією. Також військові забрали з приміщення селищної ради комп’ютерну техніку та документацію.

Під час спроби виїзду з окупованої території у Каховському районі окупанти захопили в полон двох чоловіків віком 36 і 37 років, які намагалися вивезти свої родини на підконтрольну Україні територію.

У Херсоні ворожі війська викрали 53-річного чоловіка на його робочому місці.

За даними Генштабу, із приватного сектора села Козацьке, що по інший бік від Каховської ГЕС, російські загарбники примусово виселяють місцевих жителів. Також знову зафіксовано випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір’ях навчальних закладів.

«У Чорнобаївці військовослужбовці рф, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підпалили кафе-магазин. Внаслідок пожежі знищено приміщення та все майно. Після окупації Херсона представники країни-агресора розікрали та знищили майно мережі ломбардів. Орієнтовна сума збитків – 800 тисяч гривень», – додають у Херсонській ОВА.

Також керівництво області підкреслює: російські пропагандисти брешуть про актуальну ситуацію на на Херсонському напрямку. Відтак усіх херсонців закликають довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Додамо, що з травня на Херсонщині немає українського мобільного зв’язку. Лише подекуди працює інтернет, однак трафік йде через росію. Через це скористатися українськими сервісами можна тільки за допомогою VPN.

Як писав Львівський портал, на окупованій Херсонщині російські загарбники посилюють терор щодо мирного населення. Людей обшукують на вулицях, у їхні домівки можуть увірватися озброєнні військові посеред ночі, також мешканців просто викрадають. Також рашисти активно мародерять, іноді для цього навіть вбивають місцевих.

Про посилення терору і репресій нещодавно стало відомо й в окупованому Енергодарі.

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