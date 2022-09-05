Позбавили українців світла: рашисти відключили Каховську ГЕС

російські окупаційні війська відімкнули від мережі Каховську ГЕС, через що частина Херсонської та Запорізької областей залишились без світла. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 5 вересня.

«російські окупанти продовжують чинити протиправні дії в Херсонській області. Вони відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей», – йдеться у повідомленні.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич відзначив, що складна ситуація з електропостачанням виникла на деокупованій частині області.

«Докладаємо зусиль, аби якнайшвидше вирішити це питання», – запевнив він.

Як додають у Херсонській ОВА, ситуація в області залишається надзвичайно складною. російські окупанти посилюють терор щодо мирного населення. Людей обшукують на вулицях, у їхні домівки можуть увірватися озброєнні військові посеред ночі. Тих, хто чимось не сподобався загарбникам, викрадають та вивозять у невідомому напрямку. За останню добу підтверджено викрадення сімох мешканців Херсонщини.

«У Бериславському та Генічеському районах фіксують численні факти мародерства армії рф. Окупанти вивозять побутову техніку, речі та меблі на вантажних автомобілях. У Генічеську загарбники вбили чоловіка, після чого розграбували його квартиру», – кажуть в обласній військовій адміністрації.

Із травня на Херсонщині немає українського мобільного зв’язку. Лише подекуди працює інтернет, однак трафік йде через росію. Через це скористатися українськими сервісами можна тільки за допомогою VPN.

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