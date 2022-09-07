На 196 добу війни бої не вщухають на півдні та сході України. російські окупаційні війська продовжують обстрілювати цивільні об’єкти, а на захоплених територіях тероризувати мешканців. ЗСУ відбили ворожі атаки на Донеччині та в районі Харкова. Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу, опублікованому 7 вересня.

Ворог продовжує зосереджуватись на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Постійно веде повітряну розвідку безпілотниками, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Протягом цієї доби російські окупанти завдали понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах.

Загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території білорусі зберігається.

На інших напрямках противник продовжував вогневе ураження військових та цивільних об’єктів, зокрема:

на Сіверському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай, Сеньківка Чернігівської області та Манухівка, Юр’єве, Миколаївка, Ходине, Порохонь, Вовківка, Запсілля, Стукалівка і Нововасилівка Сумської області;

на Харківському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинівки та Перемоги;

на Слов’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Бражківка, Сулигівка та Вірнопілля;

на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Тетянівки, Кривої Луки, Озерного, Званівки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Веселого та Григорівки;

на Бахмутському напрямку – із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк, Юр’ївка, Олександропіль, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Миколаївка Друга, Майорськ, Одрадівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку – неподалік Авдіївки, Опитного, Орлівки, Водяного, Тоненького та Первомайського;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Микільске, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Золота Нива, Єгорівка, Петрівка, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Новомайорське, Павлівка, Времівка;

на Запорізькому напрямку – з артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданилівка, Залізничне, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Малинівка, Ольгівське, Білогір’я, Новопіль, Времівка, Вільне Поле та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку агресор здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Крім того, обстрілів ворожої артилерії зазнали населені пункти Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Олександрівка, Степова Долина, Благодатне, Луч, Дніпровське, Лупареве, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка, Киселівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Сухий Ставок, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка, Петрівка, Велика Костромка та Іванівка.

Російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Так, у Куп’янську Харківської області загарбники незаконно утримують близько 40 мешканців у місцевому відділку поліції.

Із приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Знову зафіксовано випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір’ях навчальних закладів.

«Війська противника продовжують зазнавати втрат. В Херсонській області поблизу Голої Пристані лише минулої доби в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них – вбитими. Поблизу Таврійська знищено дві самохідні артилерійські установки “Акація”, ще дві – пошкоджено, втрати живої сили уточнюються. Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60% особового складу та техніки, тож вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога є нестача палива та боєприпасів», – кажуть у Генштабі.

Українські військові продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території держави. Так, ЗСУ успішно відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Питомник і Руські Тишки (поблизу Харкова), а також на Донеччині у районах Григорівки, Зайцевого, Майорська, Миколаївки Другої, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Долини та Опитного.

Протягом доби українська авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підрозділи ППО знищили два російські літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два безпілотники.

Наші ракетні війська та артилерія продовжують вести контрбатарейну боротьбу, порушувати ворожі системи управління та логістичного забезпечення, нищити живу силу і бойову техніку рашистів.

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