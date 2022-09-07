На Запоріжжі росіяни обстріляли пункт видачі гумдопомоги, є загиблі

У середу, 7 вересня, російські окупаційні війська обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Запорізькій області, внаслідок чого загинули троє людей, також є поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram.

Так, приблизно о 15:40 год. російські війська обстріляли з «Градів» село Малотокмачка Оріхівського району. «Прильоти» прийшлися на пункт видачі гуманітарної допомоги, де в цей час перебували восьмеро людей.

«В результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, 3 вбито. Обстріл продовжується», – написав Олександр Старух.

Згодом очільник Запорізької області уточнив, що кількість поранених зросла до 7 осіб, троє із них є у важкому стані.

Наразі детальна інформація з’ясовується, кількість жертв може зрости.

Нагадаємо, за даними МВС станом на початок вересня від обстрілів російських військ в Україні загинули більше 7000 мирних людей, ще 5500 українців дістали поранення.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні вже більше 3000 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

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