Суд відпустив Шарія і заборонив йому виїжджати з Іспанії, – ЗМІ

Іспанський суд відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримали 4 травня у співпраці з українськими правоохоронці. Водночас у Шарія вилучили паспорт та заборонили виїжджати з Іспанії. Як повідомляє hromadske, про це пишуть іспанські ЗМІ із посиланням на документи.

Зазначається, що Шарія затримали 4 травня в його помешканні в місті Таррагона. Суд погодився звільнити Шарія з-під варти, доки Україна не подасть документи про його екстрадицію.

Окрім того, що в блогера забрали паспорт та заборонили виїжджати з країни, він зобов’язаний 1 та 15 числа щомісяця з’являтися до найближчого суду. Втім, як пише El Pais, обмеження скасують, якщо за місяць Київ офіційно не подасть запит на екстрадицію.

За даними ЗМІ, адвокатом Шарія став Гонсало Бойє, який захищав колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.

Нагадаємо, правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. В СБУ кажуть, що це стало можливим завдяки тісній взаємодії спецслужби з Офісом генпрокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

В Україні Шарія підозрюють за двома статями: ст. 111 (державна зрада), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Минулого року йому оголосили підозру у держзраді.

Хто такий Анатолій Шарій?

Анатолій Шарій – проросійський відеоблогер, колишній журналіст родом з України. Свої відеоблоги розміщує на власному каналі в YouTube, раніше – на проросійських телеканалах 112 Україна, ZIK та NewsOne, які пов’язують з кумом президента РФ Володимира Путіна і проросійським політиком Віктором Медведчуком.

Горе-блогер заснував власну політичну партію «Партія Шарія», члени та керівники якої помічені в участі в російських пропутінських організаціях. Цю партію, як і низку інших проросійських, в Україні вже заборонили.

У своїх відеоблогах Шарій ретранслює російську антиукраїнську пропаганду, включно з дискредитацією української мови, герба, прапора, гімну, а також публікує фейкові дані, що дискредитують українську армію, український уряд та Україну загалом.

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