В Іспанії затримали Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.
Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. В СБУ кажуть, що це стало можливим завдяки тісній взаємодії спецслужби з Офісом генпрокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
«Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним», – наголошують в СБУ.
Нагадаємо, що Анатолія Шарія підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада)
- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
На переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. У спецслужби є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Анатолія Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
Минулого року йому оголосили підозру у держзраді.
Наразі тривають всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб притягнули Шарія до відповідальності.
Хто такий Анатолій Шарій?
Анатолій Шарій – проросійський відеоблогер, колишній журналіст родом з України. Свої відеоблоги розміщує на власному каналі в YouTube, раніше – на проросійських телеканалах 112 Україна, ZIK та NewsOne, які пов’язують з кумом президента РФ Володимира Путіна і проросійським політиком Віктором Медведчуком.
Горе-блогер заснував власну політичну партію «Партія Шарія», члени та керівники якої помічені в участі в російських пропутінських організаціях. Цю партію, як і низку інших проросійських, в Україні вже заборонили.
У своїх відеоблогах Шарій ретранслює російську антиукраїнську пропаганду, включно з дискредитацією української мови, герба, прапора, гімну, а також публікує фейкові дані, що дискредитують українську армію, український уряд та Україну загалом.
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Наталя Дуляба