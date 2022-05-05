В Іспанії затримали Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. В СБУ кажуть, що це стало можливим завдяки тісній взаємодії спецслужби з Офісом генпрокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

«Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним», – наголошують в СБУ.

Нагадаємо, що Анатолія Шарія підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада)

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. У спецслужби є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Анатолія Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Минулого року йому оголосили підозру у держзраді.

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Наразі тривають всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб притягнули Шарія до відповідальності.

Хто такий Анатолій Шарій?

Анатолій Шарій – проросійський відеоблогер, колишній журналіст родом з України. Свої відеоблоги розміщує на власному каналі в YouTube, раніше – на проросійських телеканалах 112 Україна, ZIK та NewsOne, які пов’язують з кумом президента РФ Володимира Путіна і проросійським політиком Віктором Медведчуком.

Горе-блогер заснував власну політичну партію «Партія Шарія», члени та керівники якої помічені в участі в російських пропутінських організаціях. Цю партію, як і низку інших проросійських, в Україні вже заборонили.

У своїх відеоблогах Шарій ретранслює російську антиукраїнську пропаганду, включно з дискредитацією української мови, герба, прапора, гімну, а також публікує фейкові дані, що дискредитують українську армію, український уряд та Україну загалом.

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