російська армія продовжує калічити дітей в Україні

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 1123 дитини: 382 загинули, ще 741 малюк дістав поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію російської федерації в Україні загинули 382 дитини (+0 за добу), поранення дістала 741 дитина (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 204, Київській – 116, Миколаївській – 71, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Встановлено, що 5 вересня внаслідок ворожого обстрілу Бахмута Донецької області поранено 17-річного підлітка.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 2328 закладів освіти, 289 із них зруйновані повністю.

Нагадаємо, за даними МВС станом на початок вересня від обстрілів російських військ в Україні загинули більше 7000 мирних людей, ще 5500 українців дістали поранення.

Із початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні вже 3500 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

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