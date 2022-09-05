У лікарнях Львова вже понад 80 хворих на Covid-19

У львівських лікарнях наразі перебувають 84 хворих на Covid-19, серед них є діти. За останню добу госпіталізували п’ятьох людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у неділю, 4 вересня, до лікарень Львова потрапили п’ятеро хворих на коронавірус. Наразі під наглядом медиків знаходяться 83 пацієнтів. Серед них – 13 дітей.

У мерії закликали закликає дотримуватись карантину та вакцинуватися. Загалом у Львові діє 9 стаціонарних пунктів вакцинації у міських поліклініках. Переглянути можна за посиланням.

Зазначимо, зробити першу бустерну дозу можна не раніше, ніж за 6 місяців після другої дози вакцини. А другу бустерну дозу – не раніше, ніж за 4 місяці після першої бустерної дози.

Як повідомляв Львівський портал раніше, третій рік поспіль на початку вересня в Україні починається нова хвиля захворювань на Covid-19. Лікарі вже почали фіксувати більше випадків.

На Львівщині також фіксують зростання кількості хворих. З початку серпня показники зросли на 30%.

Зауважимо, з 8 по 14 серпня на Львівщині провели 544 ПЛР-тести, позитивними виявились 306.