Covid-19: нова хвиля в Україні

Третій рік поспіль на початку вересня в Україні починається нова хвиля захворювань на Covid-19. Лікарі вже почали фіксувати більше випадків. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю для «Укрінформ».

Так, за даними головного санлікаря, за минулий тиждень в Україні зафіксували 9,1 тисячі хворих, а за поточний кількість зросла до 11,5 тисяч.

«Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники по кількості хворих», – зазначив Кузін.

Також росте кількість госпіталізованих.

«За позаминулий тиждень це 2,6 тисячі пацієнтів, зараз близько 3,1 тисячі хворих впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Кузін додав, що кількість тестувань вже майже повернулась до періоду повномасштабного вторгнення. Лише цього тижні зробили 62 тисячі тестів. Тому й фіксують більше випадків захворювання.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на Львівщині розпочалася нова хвиля коронавірусу. На початку тижня в області зафіксували 218 випадків захворювання. За останній тиждень кількість нових хворих зросла на 30%.

З 8 по 14 серпня на Львівщині провели 544 ПЛР-тести, позитивними виявились 306. Якщо говорити про попередній тиждень, то захворюваність на коронавірус виросла майже на 30%, адже 1-7 серпня діагноз встановили 218 мешканцям.