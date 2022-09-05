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російські війська вбили двох мешканців Харківщини

Наталя Дуляба

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Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ по містечку Золочів, що на Харківщині, загинули дві людини. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

За даними слідства, російська армія з артилерії обстріляли смт Золочів орієнтовно об 11:00 год. в понеділок, 5 вересня. Удари прийшлися по житловій частині містечка. Від отриманих травм загинули дві людини.

Пошкоджено сім житлових будинків та автомобіль.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні вже 3500 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

За даними МВС станом на початок вересня від обстрілів російських військ в Україні загинули більше 7000 мирних людей, ще 5500 українців дістали поранення.

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