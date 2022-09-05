кремль почав прямий газовий шантаж Заходу, вимагаючи зняття санкцій

Речник кремля Дмітрій Пєсков 5 вересня заявив, що проблеми з постачанням газу по «Північному потоку» зберігатимуться доти, доки з росії не знімуть західні санкції. Про це пише Європейська правда з посиланням на російський Інтерфакс.

«Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує», – сказав Пєсков.

Разом із тим він заявив, що залишився робочим тільки один агрегат, «і той дає збої, там відбуваються поломки, що призводить до зупинки прокачування».

«З огляду на те, що санкції продовжують працювати, і враховуючи, що вони вносять абсолютне сум’яття, юридичне, практичне, у те, що пов’язано з техобслуговуванням усіх вузлів і агрегатів, то зараз поки що можна сподіватися на цей єдиний агрегат, що якось вдасться його упорядкувати», – продовжив речник путіна.

Він підкреслив, що через санкції вся робота трубопроводу «тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування».

У Пєскова поцікавилися, чи можна говорити, що питання прокачування газу «Північним потоком» повністю залежить від санкцій, і що поставки відновляться, якщо ці санкції будуть зняті або пом’якшені.

«Безумовно, ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії і таке інше, саме ці санкції, які запровадили західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз», – сказав він.

Як повідомляв Львівський портал, 2 вересня «Газпром» оголосив про закриття на невизначений термін газопроводу «Північний потік» до Німеччини. Офіційною причиною стала «несправність» на компресорній станції.

В Єврокомісії вважають, що «Газпром» бреше про поломку на «Північному потоці-1» і що це вкотре демонструє його як ненадійного постачальника.

Як відомо, наразі Європа заповнила свої газові сховища у середньому на 80%.

Додамо, що росія вже не вперше шантажує Європу газом і тимчасово призупиняє поставки під різними технічними приводами. Також кремль намагається домогтися запуску «Північного потоку-2», сертифікацію якого зупинили через напад рф на Україну.

Повноцінна робота «Північного потоку-2» дозволить росії повністю обійти газотранспортну систему України.

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