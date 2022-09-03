Від «бавовни» в окупованій Кремінній загинули більше 300 рашистів, – Гайдай

Внаслідок регулярної «бавовни», яка відбувалась в окупованій Кремінній 1-2 вересня, загинули більше трьох сотень російських загарбників. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«У Кремінній щось регулярно відбувається, якісь постійні «хлопки». Лише за кілька днів тут загинув практично батальйон окупантів, більше 300 військових, а також знищено величезну кількість техніки», – відзначив він.

Про регулярні вибухи в окупованій Кремінній Сергій Гайдай повідомляв 1-2 вересня. При цьому «бавовна» у цьому місті могла відбуватись по декілька разів на день. Про втрати ворога досі не було відомо.

Нагадаємо, в кінці серпня ЗСУ вдарили по готелю «Донбас» в місті Кадіївка (колишній Стаханов) Луганської області. Саме цей заклад російські окупанти перетворили у свою базу ще в 2014 році. Відомо, що тут ліквідували 200 бійців повітряно-десантних військ рф.

У середині серпня ЗСУ поцілили по штабу приватної військової компанії «Вагнера» у тимчасово окупованій Попасній. Тоді загинули більше 100 російських найманців із керівного складу.

А наприкінці липня українські військові ліквідували близько 100 окупантів, які облаштували свій командний пункт у готелі в місті Хрустальний (раніше – Красний Луч) Луганської області.

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