ЗСУ вдарили по готелю на Луганщині і знищили сотню окупантів

Українські військові ліквідували близько сотні російських окупантів, які облаштували свій командний пункт у готелі в місті Хрустальний (раніше – Красний Луч) Луганської області. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

Уночі 24 липня українські бійці вдарили по готелю у Хрустальному, що на тимчасово захопленій Луганщині. У цій будівлі один із російських підрозділів облаштував власний командний пункт.

Внаслідок обстрілу ліквідовано близько 100 загарбників. Скільки ще окупантів вижили, але дістали поранення, поки не відомо.

«ЗСУ продовжують громити окупантів, вносячи до їхніх дав розлад і страх», – додають у СтратКомі.

Нагадаємо, за повних п’ять місяців війни росія вже позбулася майже 40 тисяч своїх військових, 1730 танків, 3950 бойових броньованих машин та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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