«Приліт» по готелю у Кадіївці ліквідував 200 рашистів, – Гайдай

Після удару по готелю-базі окупантів у Кадіївці, що на Луганщині, загинули близько 200 російських військових. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«Приліт» прийшовся на готель «Донбас» в окупованому місті Кадіївка (колишній Стаханов). Саме тут ще в 2014 році російські загарбники облаштували свою базу.

Після ударів українських військових частина готелю зруйнована вщент, поруч видно великі вибоїни від боєприпасів. За словами Сергія Гайдая, ЗСУ ліквідували тут 200 військових повітряно-десантних військ рф.

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ ще вранці 26 серпня підтвердили удар по готелю «Донбас», проте про кількість загиблих окупантів чи будь-які інші деталі поки не говорять.

Нагадаємо, наприкінці липня українські військові ліквідували близько 100 окупантів, які облаштували свій командний пункт у готелі в місті Хрустальний (раніше – Красний Луч) Луганської області.

У середині серпня ЗСУ вдарили по штабу приватної військової компанії «Вагнера» у тимчасово окупованій Попасній. Тоді загинули більше 100 російських найманців із керівного складу.

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Фото: Сергій Гайдай