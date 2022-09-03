росія повністю зупинила постачання газу «Північним потоком» через «несправність»

російська газова компанія «Газпром» ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом «Північний потік» через виявлену несправність у єдиній компресорній станції «Портова», що продовжує працювати. Про це пише Європейська правда.

У «Газпромі» стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції «Портова» «виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску».

Також масло виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. «Газпром» каже, що акти виявлення витоків масла підписали представники компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.

«До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу “Північний потік” повністю зупинено», – додали в російській компанії.

Тим часом у Єврокомісії вважають, що «Газпром» бреше про поломку на «Північному потоці-1» і це вкотре демонструє його як ненадійного постачальника.

«Оголошення “Газпрому” про те, що він знову закриває “Північний потік-1” через хибні підстави, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти», – написав у своєму Twitter’і речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Як повідомляв Львівський портал, росія вже не вперше шантажує Європу газом і тимчасово призупиняє поставки під різними технічними приводами. Також кремль намагається домогтися запуску «Північного потоку-2», сертифікацію якого зупинили через напад рф на Україну.

Повноцінна робота «Північного потоку-2» дозволить росії повністю обійти газотранспортну систему України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.