рашисти обстріляли Зеленодольськ касетними боєприпасами. Є постраждалі

У суботу, 3 вересня, російські окупаційні війська обстріляли місто Зеленодольськ, що у Дніпропетровській області, забороненими касетними боєприпасами. Поранення дістали 9 людей, в тому числі дитина. Про це йдеться на сторінці Оперативного угруповання військ «Каховка» у Facebook.

За даними військових, росіяни обстріляли Зеленодольськ касетними снарядами із «Ураганів». Поранено дев’ять місцевих жителів, серед них – 10-річний хлопчик. Всіх їх госпіталізували.

У місті пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, об’єкти промислової інфраструктури.

Зауважимо, що касетні боєприпаси належать до негуманної зброї, тому заборонені для застосування Женевською конвенцією.

Також ворог обстріляв село Велика Костромка, яке входить до Зеленодольської громади. «Прильоти» прийшлися на відкриті території, обійшлося без людських втрат.

Зазначимо, що Зеленодольськ – місто, яке розташоване на межі з Херсонською областю. По сусідству з ним знаходиться Криворізька ТЕС.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні вже більше 3000 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

За даними МВС станом на початок вересня від обстрілів російських військ в Україні загинули більше 7000 мирних людей, ще 5500 українців дістали поранення.

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